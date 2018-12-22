В Санкт-Петербурге выпустят неизвестный альбом Виктора Цоя

Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге выпустят ранее неизвестный альбом легендарной группы «Кино», сообщает 22 декабря «Фонтанка».

Прежде артисты группы приняли решение его не выпускать, однако теперь он поступит в продажу в качестве уже исторического документа.

«Оригинальная мастер-лента сохранилась у Игоря Тихомирова. Альбом писали на студии Алексея Вишни, но тогда решили не публиковать запись. Она не очень понравилась самой группе», — отметил глава компании Maschina Records Максим Кондрашов.

Прежде, чем издать альбом, который носит название «Любовь — это не шутка», специалисты долгое время занимались его реставрацией, в конечном итоге было принято решение представить его на суд поклонников группы в первозданном виде: таким же, каким он был записан 32 года назад.

Напомним, группа «Кино» возглавлялась легендарным музыкантом Виктором Цоем. Данный исполнитель спустя 28 лет после своей трагической гибели продолжает оставаться кумиром миллионов, его песни пользуются популярностью как у взрослых, так и у подрастающего поколения.

Читайте ранее в этом сюжете: Виктор Цой ушёл в тираж?