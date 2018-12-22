Создатели «Звездных войн» раскрыли личность отца Дарта Вейдера

Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Создатели киновселенной «Звездных войн» придумали наиболее популярному персонажу Дарту Вейдеру отца, сообщает 22 декабря «Рен ТВ».

В очередном выпуске комиксов, посвященных культовому фильму рассказывается, что отцом персонажа оказывается был император Палпатин, также известный как Дарт Сидиус.

Владыка ситх сумел «проникнуть» в утробу матери Энакина Скайуокера и сформировать там плод. Прежде считалось, что будущий Дарт Вейдер появился в результате непорочного зачатия.

Напомним, киновселенная «Звездных войн» была создана известным голливудским режиссером Джорджом Лукасом. Фильмы из серии получили широкую популярность среди миллионов поклонников по всему миру. В настоящее время проект продолжает действовать, снимаются новые фильмы.

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