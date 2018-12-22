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Стали известны худшие кинофильмы 2018 года

Культура

Рейтинг составлялся на основе мнения зрителей и кинокритиков

Вашингтон, 22 декабря 2018, 16:26 — REGNUM  Издание The Hollywood Reporter опубликовало рейтинг самых неудачных фильмов 2018 года, сообщает 22 декабря «Рен ТВ».

По мнению экспертов, самым худшим фильмом стала криминальная драма «Кодекс Готти», главную роль в которой исполнил известный киноактер Джон Траволта. Картина набрала рейтинг 0%.

Второе место антирейтинга завоевал фильм «Робин Гуд: начало», а тройку «победителей» замкнула экранизация книги, повествующей об извращенном бизнесмене Кристиане Грее — «Пятьдесят оттенков свободы».

Рейтинг составлялся на основе реакции зрителей, мнений кинокритиков, а также прочих показателей, демонстрирующих уровень успеха картины в прокате.

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