В Парке ремёсел на ВДНХ открылись два Фестиваля: сыра и деревянной игрушки

Москва, , 15:57 — REGNUM Фестиваль сыра и Фестиваль деревянной игрушки открылись в Парке ремёсел на ВДНХ в Москве. Об этом сообщается 22 декабря на сайте Парка ремёсел.

Фестиваль сыра проходит уже в 11-ый раз. Мероприятие организовано при поддержке Школы сыроделия Олеси Шевчук. Все посетители выставки могут попробовать и купить изделия сыроделов со всей страны. Здесь представлены как популярные сорта сыра, такие, как камамбер или моцарелла и гауда, так и сыры необычные, с разнообразными приправами, а также редкие сорта адыгейского сыра, копчёные сыры, сыры с вином и другие.

А в павильоне № 47 пройдёт Фестиваль деревянной игрушки, который организован предприятием «Столярная мастерская-47». Здесь посетителей, помимо выставки с уникальными ирушками из дерева, ждут мастер-классы по выжиганию по дереву, выпиливанию лобзиком. При этом все сделанные своими руками игрушки посетители могут забрать с собой.

Кроме того, тут пройдут соревнования по меткости и силе для детей и взрослых.

Вход на выставку свободый.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии Фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов, который состоялся в Москве.