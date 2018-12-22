Фестиваль орхидей «Тропическая зима» открылся в Москве

Москва, , 14:57 — REGNUM Крупнейший в России X Фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» открылся в Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород». в Москве. Об этом сообщает 22 декабря пресс-служба сада.

На выставке представлены тропические орхидеи самых редких сортов. Посетители смогут увидеть самые маленькие, самые чёрные, самые дорогие, самые крупные орхидеи в мире, благоугающие запахами шоколада, пыли, фруктов, пирожных, духов и сыра. Цветы поразят гостей выставки разнообразием форм и расцветок.

Кроме растений, встречающихся в природе, можно будет увидеть и орхидеи, являющиеся произведениями селекционеров, а также редкие сорта, сохранившиеся лишь в ботанических садах.

Также в «Аптекарском огороде» открыто новое выставочное пространство «Подводные сады». Вниманию посетителей здесь будут представлены подводные растения Азии.

Кроме того, в экспозицию «Тропической зимы» вошли насекомоядные растения, а также самые большие кувшинки в мире, тропические пальмы, ананасы, бананы, манго, папоротники, лианы, растения, шокирующие запахом гнилого мяса, одна из богатейших коллекций лиан, кактусов, алоэ.

Работа Фестиваля продлится до апреля 2019 года. Во время Фестиваля постоянно будут зацветать и появляться новые растения. Экспозиция будет меняться несколько раз в неделю.

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