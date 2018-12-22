Музей-усадьба «Архангельское» открывает Рождественский фестиваль

Красногорск, , 13:37 — REGNUM С 22 декабря 2018 года по 13 января 2019 года в Государственном музее-усадьбе «Архангельское» будет проходить большой праздник — «ДваРождества в Архангельском». Соответственно, первое на очереди — «Европейское Рождество». На импровизированной «Площади Европы» можно попробовать знаменитые чешские трдельники, немецкие штоллены, итальянские паннетоны, испанский туррон, выпить ароматного глинтвейна, купить национальные сувениры и игрушки, а также познакомиться с Санта-Клаусом, послушать выступление артистов, увидеть номера жонглеров и фокусников и даже станцевать венский вальс под руководством опытных учителей. Любителей животных ждет выставка сенбернаров и кавалер-кинг-чарльз-спаниэлей — любимцев королевских домов.

В программе «Русского Рождества», которое пройдет 6 и 7 января, традиционные забавы: перетягивание каната, забег в мешках по снегу, лепка снеговиков, а также выступление уличных артистов и скоморохов, ярмарка российских мастеров, чай из самовара с баранками, блинами и с вареньем, различные мастер-классы, в том числе по валянию игрушек из войлока и изготовлению ангелов и снежинок. Для желающих узнать как сложится будущий год — святочные гадания.