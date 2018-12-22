Кинорепортер организовал визит Снежной королевы в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 10:02 — REGNUM Более 400 одаренных детей со всей России, которые в эти дни находились в Сочи, стали первыми зрителями нового отечественного мультфильма, увидев его почти за две недели до официального выхода на большой экран, запланированного на 1 января 2019 года.

Напомним, что три предыдущие части мультфильма были выпущены в 2012, 2014 и 2016 годах и показаны более чем в 150 странах.

Продюсерами ленты «Снежная Королева: Зазеркалье» выступили Юрий Москвин, Владимир Николаев, Борис Машковцев, Павел Степанов и Вадим Верещагин. В копродакшене приняли участие «Централ Партнершип» и киностудия «Союзмультфильм».

Режиссерами мультфильма стали Алексей Цицилин и легендарный голливудский мультипликатор Роберт Ленс, известный своими работами в таких оглушительных проектах, как «Король Лев», «Красавица и Чудовище», «Шрек».

Герои «Снежной Королевы» говорят голосами популярных российских актрис: Ляйсан Утяшевой (Альфида), Ирины Безруковой (Уна), Надежды Ангарской (Лилит) и других.

Мероприятие, состоявшееся в Сочи, носит культурно-просветительский характер и призвано поддержать отечественный кинематограф, познакомив юного зрителя с его новинками.

«Сегодня по-настоящему знаменательное и очень приятное событие. В преддверии главного праздника года у нас есть возможность первыми в мире познакомиться с новой работой наших отечественных аниматоров — картиной «Снежная Королева», — сказала, представляя анимационную картину, главный редактор российского журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева.

«Я убеждена, что киноискусство несет в себе особую миссию. Кино, качественное кино, способно не только отражать мир, но и преображать его, наполняя новыми смыслами. Исторически наше отечественное анимационное кино было источником просвещения. Каждый мультфильм нес в себе житейские мудрости и общечеловеческие ценности. Анимация была проводником важных этических основ и наставником для подрастающих поколений», — подчеркнула Лемешева.

Россия по праву может гордиться новой вехой в истории отечественной анимации.

«Все знают Ганса Христиана Андерсена и сказку «Снежная Королева». Мы создали фильм высокого уровня качества графики и понятный зрителям во всем мире. У мультфильма «Снежная Королева: Зазеркалье» много поклонников, которые следят за каждой последующей частью, и мы стараемся их не разочаровывать», — комментирует генеральный продюсер компании Wizart Юрий Москвин.

Ежегодно на экраны страны выходят прекрасные высокохудожественные работы, светлые, мудрые, воспитывающие лучшее в нас. Такими запомнились и навсегда полюбились миллионам людей во всем мире мультфильмы советских киностудий, а теперь и российских. Задача современных создателей анимационного кино и киножурналистов заключается в том, чтобы ценить и сохранять отечественное кинематографическое культурное наследие, преумножать и обогащать его, прививать у подрастающего поколения любовь к российской анимации.

После предпремьерного показа мультфильма «Снежная Королева: Зазеркалье» для юных зрителей этого показа был объявлен конкурс кинорецензий. По условиям конкурса каждый из ребят, посмотревших анимационный фильм, может написать собственную рецензию и отправить ее на рассмотрение экспертного жюри редакции журнала. Лучшие работу будут опубликованы на сайте журнала «КиноРепортер»