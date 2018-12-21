Мартин Скорсезе высказался о фильме «Черный клановец»

Нью-Йорк, США, , 16:08 — REGNUM Режиссер Мартин Скорсезе после просмотра фильма «Черный клановец», снятого по одноименной книге Рона Сталворта, сказал его создателю Спайку Ли, что картина доказывает: идея верховенства белых санкционирована правительством. Об этом 20 декабря сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что во время разговора Скорсезе высоко оценил картину и сказал, что фильм проводит четкую линию от 70-х годов XX века до наших дней. Режиссёр отметил, что во время просмотра зритель понимает не только то, что происходящее реально, но и то, что всё это происходит с санкции правительства. «Это кино, и это прекрасно», — сказал Скорсезе.

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Напомним, в основу фильма легла реальная история чернокожего полицейского, которому вместе со своим белым напарником удалось внедриться в организацию Ку-клукс-клан и в итоге развалить её. Главные роли в картине исполнили Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер.

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