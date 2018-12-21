В Москве простятся с режиссёром программы «Спокойной ночи, малыши»

Москва, , 14:59 — REGNUM В Москве на 53-году жизни скончался основатель и художественный руководитель московского «Нового Арт Театра» Дмитрий Калилин. О его кончине сообщили в театре.

Уточняется, что режиссёр умер накануне, 20 декабря, после продолжительной болезни. Прощание с драматургом и актёром состоится в театре. Где именно будет похоронен Калилин, пока не сообщается.

Дмитрий Калилин родился 13 апреля 1966 года. После окончания Екатеринбургского государственного театрального института обучался в Высшем театральном училище им. Щукина. В 1994—1995 гг. был режиссёром эстрадного театра В. Маркина «Трудное детство», а в 1997—1998 гг. — режиссёром передачи «Спокойной ночи, малыши». Также является автором телевизионных программ «Свисток», «Детский час», «Весёлая семейка».

В 1999 году организовал театр «Я сам Артист» (нынешнее название — «Новый Арт Театр»), все спектакли в котором поставил сам.