Выяснилась причина смерти актрисы Аллы Соколовой

Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Российская актриса Алла Соколова умерла в Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет. Об этом сообщил 21 декабря режиссёр Владимир Бортко.

По словам режиссера, автор известной пьесы «Фантазии Фарятьева» Алла Соколова скончалась от остановки сердца.

«Я скорблю и буду скорбеть, тем более это моя родственница — сестра моей жены. Она была очень талантлива. Её пьеса была известна по всей стране, она написала сценарий», — цитирует слова Бортко портал 78.ru.

Напомним, советская и российская актриса, драматург, сценарист Алла Николаевна Соколова родилась 2 февраля 1944 года во Владимирской области. Начала актерскую деятельность Соколова в театрах союзных республик, в городах Душанбе и Лиепая. После была принята в Театр имени Ленинского комсомола (ныне театр-фестиваль «Балтийский дом»).