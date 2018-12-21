Гендиректор владимирского музея пообещала восстановить Детский центр

Владимир, , 14:50 — REGNUM Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике будет восстановлен Детский музейный центр, который располагался на первом этаже культурно-образовательного центра «Палаты». Об этом на встрече с Героем труда Алисой Аксеновой сообщила директор музея Светлана Мельникова. Детский музейный центр был закрыт весной 2018 года. Бывшее руководство ВСМЗ объясняло это тем, что он был небезопасен.

«Воспитывается понимание страны, понимание нации, своей сопричастности, когда ребёнок начинает понимать, что его история и история его семьи — это история всей страны. И протянуть эти ниточки к истории цивилизаций — эту глобальную задачу предстоит решать детскому музейному центру», — заявила Светлана Мельникова (цитата по ГТРК «Владимир»).

ИА REGNUM напоминает, что Детский музейный центр, который ежегодно посещали несколько десятков тысяч детей, был закрыт весной 2018 года, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В качестве официальной причины называлось отсутствие экспертного заключения о безопасности эксплуатации сети газопотребления. При этом в МЧС утверждали, что нарушений в «Палатах» в результате проверки не нашли и прекращение работы центра не связано с требованиями пожарной безопасности. Закрытие центра стало поводом для возмущения многих родителей и учителей.

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В ноябре 2018 года бывший директор музея Игорь Конышев, с многими действиями которого были не согласны представители общественности, покинул должность. На пост была назначена Светлана Мельникова, которая до этого руководила Владимиро-Суздальским музеем-заповедником.

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