В Казахстане предложили создать проект по возрождению культурного наследия

Астана, , 14:01 — REGNUM В Казахстане состоялся первый пленум поэтов и писателей, посвященный обсуждению статьи президента республики Нурсултана Назарбаева «Семь граней великой степи», сообщает 21 декабря агентство «Казинформ».

Участники пленума поддержали все положения, отмеченные в статье главы государства. По итогам пленума участники приняли обращение о создании проекта по возрождению историко-культурного наследия.

В союзе писателей считают, что новый проект станет началом возрождения новых произведений на исторические темы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Казахстане была опубликована статья Нурсултан Назарбаев «Семь граней великой степи», в которой обозначены основные направления изучения и сохранения культурного наследия страны.

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