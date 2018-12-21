Марию Шукшину возмутил новый выпуск передачи «Пусть говорят»

Москва, , 13:40 — REGNUM Марию Шукшину возмутил очередной выпуск программы «Пусть говорят», в эфире которого обсуждались личная жизнь и биография Владимира Высоцкого. Соответствующую запись она опубликовала 20 декабря на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BrnkqruFWbR/

Актриса призвала «оставить в покое» известных культурных деятелей, прекратить глумление над ними и перестать «отнимать национальное достояние у России». Также она предложила всем, кому не нравятся подобные передачи подписать петицию об их запрете.

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Напомним, ранее петиция по поводу запрета ТВ-передач «Прямой эфир», «Пусть говорят», «На самом деле» и «Ты не поверишь» была размещена на известном сайте Change.org, её автором является пользователь Андрей Сибирский. Ранее под ней подписалась Мария Шукшина, Карина Мишулина и её муж Иван Коробов.

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