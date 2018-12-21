Без уличного парада, но с шоу акробатов: Платоновский фестиваль в 2019 году

Воронеж, , 13:05 — REGNUM Ведущие российские и зарубежные театры представят свои спектакли зрителям Платоновского фестиваля в 2019 году. О программе уже девятого по счету фестиваля искусств сообщила дирекция фестиваля 21 декабря.

IX международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня 2019 года. Традиционно фестиваль проводится по нескольким направлениям — «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература». Основные мероприятия театральной и музыкальной программы фестиваля представил 20 декабря художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков.

На данный момент в афишу будущего фестиваля уже вошли более 500 участников из 12 стран — Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Новой Зеландии, России, США, Финляндии, Франции, Южной Кореи. В день открытия фестиваля 1 июня на Адмиралтейской площади состоится воздушное шоу «Космос», которое представит испанский высотный театр «Grupo Puja!». В театральную программу также вошли спектакли Роберта Стуруа и Льва Додина, а на воронежскую сцену выйдут Константин Райкин, Тимофей Трибунцев («Дон Жуан» Театра «Сатирикон» им. А. Райкина) и Евгения Симонова (спектакль-лауреат трех премий «Золотая Маска» «Русский роман» Театра им. Вл. Маяковского).

Также в программу фестиваля вошел спектакль известного французского хореографа Мурада Мерзуки «Вертикаль», а также соло известной индийской танцовщицы Шанталы Шивалингаппы «aSH / Пепел» в постановке Орельена Бори. Премьерой в России станет спектакль «Холодная кровь»: его впервые в нашу страну привезут из Бельгии известный хореограф Мишель Анн де Мей, оскароносный кинорежиссер Жако Ван Дормаль и коллектив Kiss&Cry. Шоу уже стало сенсацией фестиваля в Эдинбурге в 2018 году. Новинкой фестиваля станет танец в виртуальной реальности VR_I в постановке швейцарского хореографа Жиля Жобена. Спектакль уже был выбран в основную программу кинофестиваля Sundance и Венецианской биеннале, а также получил призы на кинофестивале в Монреале. Это — далеко не полный перечень мероприятий, которые включены в театральную программу Платоновского фестиваля 2019 года.

Музыкальная программа фестиваля, как и в прошлые годы, весьма разнообразна. Откроется она концертом камерной музыки, посвященным столетию композитора Мечислава Вайнберга. В программе, подготовленной музыковедом Андреем Устиновым, примут участие ярчайшие молодые музыканты России: Айлен Притчин (скрипка), Сергей Полтавский (альт), Александр Бузлов (виолончель), Лукас Генюшас (фортепиано), а также Владислав Песин (скрипка). На воронежской сцене выступит также один из лучших виолончелистов своего поколения Альбан Герхардт — он сыграет с Воронежским академическим симфоническим оркестром. Также в программе концерты лауреата премии «Грэмми» Максима Венгерова, Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова, Иерусалимского квартета, Хора мальчиков Хорового училища им. М.И. Глинки из Санкт-Петербурга.

В рамках фестиваля состоятся концерты под открытым небом: в Рамони пройдет концерт номинанта на «Латинскую Грэмми», испанского скрипача-виртуоза Ары Маликяна с ансамблем, а в Белом колодце впервые в России выступит известная новозеландская певица Джин Вигмор, обладательница пяти премий New Zealand Music Award.

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