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Путин поздравил Санкт-Петербургский институт культуры со 100-летием

Культура

Президент направил вузу поздравительную телеграмму

Москва, 21 декабря 2018, 12:59 — REGNUM  Сегодня, 21 декабря, президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму профессорско-преподавательскому коллективу, студентам и выпускникам Санкт-Петербургского государственного института культуры. Вузу исполняется 100 лет, сообщается на сайте Кремля.

Президент поблагодарил преподавателей и наставников вуза за подвижничество и верность избранному делу. Благодаря этому, выпускники вуза стали замечательными артистами, режиссёрами, искусствоведами, возглавили ведущие культурные учреждения страны.

«Коллектив университета и в дальнейшем будет вносить достойный вклад в развитие отечественной высшей школы», — выразил уверенность глава государства и пожелал студентам и преподавателям успехов и всего наилучшего.

Справка ИА REGNUM :

Санкт-Петербургский государственный институт культуры — один из крупнейших центров подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере культуры и искусства, лидер гуманитарного творческого образования России. Вуз основан в 1918 году.

В настоящее время обучение 6 тысяч студентов, слушателей и аспирантов обеспечивают шесть факультетов, один учебный центр, 33 кафедры.

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