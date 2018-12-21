Центральному музею Тавриды передана коллекция на 2 млн долларов

Симферополь, , 12:27 — REGNUM Коллекция археологических предметов, изъятых в ходе мероприятий по пресечению незаконного оборота культурных ценностей, переданы Центральному музею Тавриды управлением ФСБ по Крыму и Севастополю 21 декабря, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он отметил, что до воссоединения с Россией в Крыму активно действовали «черные археологи», и «артефакты, найденные на территории Крыма, попадали не только в коллекции руководителей Украины, но и вывозились частными лицами в Европу и другие части мира». Но, по мнению главы Крыма, за последние годы ситуация разительно изменилась — черный рынок археологических ценностей почти полностью исчез.

«Все археологические раскопки на территории Крыма должны и будут проходить только при участии официальных организаций, под руководством органов власти и совместно с ведущими федеральными археологическими университетами. Кроме того, республиканское правительство совместно с правительством Российской Федерации прорабатывает вопрос о проведении раскопок на всех известных местах Крыма в 2019—2020 годы», — написал Аксенов, отдельно поблагодарив за работу сотрудников УФСБ.

По информации «Крыминформа», в переданную коллекцию вошло около 200 предметов, в том числе — золотая боспорская гривна, украшенная львиными головами, коллекция посуды римского периода, изделия из бронзы, монеты, мозаика. Предварительно стоимость переданной коллекции оценивается в два миллиона долларов.

«В известном смысле эти находки хотя бы отчасти компенсируют потери голландской коллекции для нас. Насколько можно в этом случае говорить о компенсации. Ценность сопоставима», — сказал журналистам директор музея Андрей Мальгин.