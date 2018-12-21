Вышел первый трейлер сериала «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом

Вашингтон, , 12:26 — REGNUM Вышел первый полноценный трейлер сериала «Чудотворцы» (Miracle Workers), в котором снялась звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклифф. Ролик был опубликован 20 декабря на портале Nerdist.

Первый эпизод шоу выйдет 12 февраля 2019 года, над его созданием работает известный британский писатель, комик и продюсер Саймон Рич. Компанию Редклиффу на съемочной площадке составил актер Стив Бушеми.

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Напомним, сериал расскажет о том, как однажды Бог (Бушеми) решает уничтожить Землю, но ангелы, в том числе Крейг (Рэдклифф), пытаются убедить его изменить свое решение. В картине также снялись Джеральдин Висванатхан и Каран Сони.

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