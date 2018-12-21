В Екатеринбурге проходит выставка буддийского искусства XIV-XX веков

Екатеринбург,
21 декабря 2018, 11:51 — REGNUM В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка «Свой Восток. Буддийское искусство
Основу экспозиции составили произведения из коллекций Государственного Эрмитажа (крупнейшее собрание буддийского искусства в России), Свердловского областного краеведческого музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, других государственных музеев, а также частных коллекций.
В рамках выставки пройдет образовательная программа, включающая лекции по различным направлениям буддийского искусства, встречи с коллекционерами.