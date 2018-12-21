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В Екатеринбурге проходит выставка буддийского искусства XIV-XX веков

Культура

Произведения буддийского искусства предоставил Государственный Эрмитаж

Екатеринбург, 21 декабря 2018, 11:51 — REGNUM  В Екатеринбургском музее изобразительных искусств открылась выставка «Свой Восток. Буддийское искусство XIV—XX веков из музейных и частных собраний». На ней представлены уникальная буддийская бронзовая скульптура, традиционная живопись тангка, ритуальными предметами из Тибета, Непала, Китая, Монголии, образцы искусства Бутана, Кореи и Бурятии.

Основу экспозиции составили произведения из коллекций Государственного Эрмитажа (крупнейшее собрание буддийского искусства в России), Свердловского областного краеведческого музея, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, других государственных музеев, а также частных коллекций.

В рамках выставки пройдет образовательная программа, включающая лекции по различным направлениям буддийского искусства, встречи с коллекционерами.

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Культурная хроника
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