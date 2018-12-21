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В Вильнюсе издали казахские сказки на литовском языке

Культура

Сказки прочтут в детских передачах литовских радиостанций

Вильнюс, 21 декабря 2018, 11:39 — REGNUM  Посольство Казахстана в Литве издало сборник казахских сказок на литовском языке, сообщает 21 декабря агентство «Казинформ».

Первые книги в качестве новогодних подарков получат дети, которые встретят праздники в центре педиатрии городской больницы Вильнюса.

Маленькие пациенты послушали казахские сказки в исполнении теле‑ и радиоведущей Бернадеты Лукошюте. Планируется, что сказки будут также зачитаны в эфире детских радиостанций.

Как сообщало ИА REGNUM, центр культуры и образования Египта и «Издательство наций» Китая помогают Казахстану переводить антологию современной казахской литературы на китайский и арабские языки. Соответствующее соглашение было подписано в октябре.

Читайте ранее в этом сюжете: Антологии современной казахской литературы переведут на китайский язык

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