Мария Шарапова и другие героини Vogue снялись в клипе на песню Spice Girls

Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Мария Шарапова вместе с другими знаменитостями снялась в клипе на песню Wannabe группы Spice Girls. Видео было опубликовано 20 декабря на YouTube-канале Vogue Russia.

Компанию российской теннисистке составили бизнес-леди Оливия Палермо, модель Магдалена Фраковяк и другие женщины, появлявшиеся на страницах журнала Vogue. На своей странице в Twitter Шарапова отметила, что во время съемок она немного смущалась.

Читайте также: Лидер группы Rammstein стал японской школьницей в новом клипе

Напомним, клип Wannabe британская женская группа Spice Girls выпустила в 1996 году. Члены музыкального коллектива написали её вместе с Мэттом Роувом и Ричардом Стэннардом всего за полчаса. Сингл был лидером британского чарта на протяжении семи недель.

Читайте ранее в этом сюжете: Поклонникам группы «Ленинград» не понравился её новый клип «Золото»