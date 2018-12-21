В Москве открывается выставка «История новогодней игрушки»

Москва, , 11:16 — REGNUM 21 декабря в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, открывается выставка «История новогодней игрушки». Устроители экспозиции называют ее выставка-исследование, так как в убранстве елок, по их мнении, «находили отражения все важные события и изменения в нашей стране, жизни и мировоззрении её граждан». Для большинства же граждан, и прежде всего детей, новогодняя елка — обязательный атрибут праздника. Посетители выставки побывают на шести реконструированных елках разных периодов: дореволюционного времени, рубежа 1930−40-х гг., 50 — 60-х гг., 70 — 80-х гг., 90-х и, наконец, встретятся с елкой XXI века. За столетие с лишним яблоки, агнцы, колокольчики сменились белками, ежами и самоварами, потом появились солдаты Красной армии, дирижабли и автомобили, за ними последовали персонажи сказок Пушкина, коньки и обручи, кукуруза и космические спутники. В одно время были популярны загадочные абстракции, и, к сожалению, безликие китайские шары и сосульки. Сегодня же фантазии «украшателей» могут быть беспредельными.

Выставка создана на основе собрания московского коллекционера Алексея Кузнецова.