Москва, , 10:53 — REGNUM С 2019 по 2024 год в рамках национального проекта «Культура» в малых городах России модернизируют 1200 кинозалов (по 200 кинозалов в год), сообщили в Минкультуры РФ

На модернизацию планируется потратить около 6 млрд рублей. С 2015 по 2018 год было выделено 4,005 млрд рублей.

По данным на начало декабря 2018 год, в России открыто 606 кинозалов в 74 субъектах РФ. До конца года откроются еще 194 кинозала.

В Минкультуры отметили, что открытие кинозалов позволит еще большему числу жителей небольших населенных пунктов в РФ смотреть современные фильмы в кинозалах, оснащенных цифровым оборудованием.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в России откроют две тысячи новых кинозалов к 2024 году. По его словам, российские фильмы показали к 2018 году рекордные сборы, они достигли 12,5 млрд рублей, по сравнению с 6,1 млрд рублей в 2012 году.

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