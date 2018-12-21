Эксперты предложили переформатировать два праздника на Ямале

Салехард, , 10:50 — REGNUM Эксперты предложили переформатировать сразу два крупных праздника в Тазовском районе Ямало-Ненецкого АО, придав им большую туристическую привлекательность для представителей соседних регионов. Если День оленевода получит новый символ, то День коренных малочисленных народов Севера пройдет в абсолютно новом формате — «встреча трех народов», в которой примут участие ненцы, селькупы и ханты, сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета.

Обсуждение изменений прошло в рамках семинара для представителей сферы туризма муниципального образования Тазовского района «Особенности формирования туристского продукта».

Как рассказал председатель Ямало-Ненецкого окружного регионального отделения общероссийской организации «Деловая Россия» Андрей Колесников, перспективы развития туризма в Тазовском районе связаны с событийным туризмом — ежегодным празднованием Дня Оленевода (конец марта) и Днем коренных малочисленных народов Севера (9 августа).

«Деловая Россия» крайне заинтересована в развитии всех направлений туризма — событийного, гастрономического, историко-культурного. Мы планируем активно помогать кооперировать усилия властей и представителей туризма, а к празднованию Дня оленевода выпустим серию сувениров с фольклорными героями Заполярья — девушкой Сихиртя и Сэром Тадебя («белый шаман» — ненец.)», — отметил Андрей Колесников.

Также участники семинара подчеркнули важность археологических исследований, проводящихся в Тазовском районе.

«Использование археологических ресурсов в событийном туризме выгодно выделяет Тазовский среди всех районов ЯНАО. Мы, как представители кафедры сервиса и туризма ТюмГУ, готовы к сотрудничеству в развитии археологического и событийного туризма, а Тазовский краеведческий музей можно считать примером организации регионального музея», — рассказал кандидат исторических наук, представитель ТюмГУ Александр Ткачев.

Отметим, что День оленевода и День коренных малочисленных народов Севера являются самыми популярными событиями в Тазовском районе, ежегодно, собирающие свыше пяти тысяч гостей и участников праздника.