Натали Портман опровергла слухи о возвращении в «Звездные войны»

Лос-Анджелес, США, , 10:30 — REGNUM Натали Портман опровергла слухи о том, что она вновь сыграет роль Падме Амидалы в девятой части космической саги «Звездные войны». Об этом 20 декабря сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1075861233826521088

«Правда? Я ничего не знаю об этом», — сказала Портман журналистам, когда те решили взять у неё комментарий. Актриса искренне удивилась и добавила: «Предполагаю, что это неправда, потому что я об этом не в курсе». Издание отмечает, что, таким образом, предположения некоторых поклонников по поводу возвращения Портман в франшизу оказались ошибочными.

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Напомним, в киновселенной «Звездные войны» Падме Амидала является женой Энакина Скайуокера и матерью Люка и Леи. В фильме «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» было показано, что она умерла сразу после родов.

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