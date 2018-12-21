Фильм «Бамблби» получил высокую оценку на сервисе Rotten Tomatoes

Лос-Анджелес, США, , 10:11 — REGNUM Фильм «Бамблби», являющийся спин-оффом (ответвлением от основной серии фильмов) франшизы «Трансформеры», получил высокую оценку Rotten Tomatoes. Об этом 20 декабря сообщила Twitter-страница известного сервиса.

https://twitter.com/RottenTomatoes/status/1075510931591913472

Свои отзывы к картине оставили 83 критика, в итоге картина получила оценку 94%. О своем желании посмотреть фильм заявили 92% пользователей. В итоге средний рейтинг «Бамблби» составил семь из десяти баллов. В широкий кинопрокат США фильм вышел сегодня, 21 декабря 2018 года.

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Напомним, снял картину режиссёр Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае») по сценарию Кристины Ходсон. Ранее издание сообщило, что по мнению некоторых критиков, фильм является лучшей экранизацией «Трансформеров» за всё время существования франшизы.

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