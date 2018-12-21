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В музее-заповеднике «Петергоф» в Петербурге открывается Дом игральных карт

Культура

В экспозиции более 10 тысяч уникальных предметов

Санкт-Петербург, 21 декабря 2018, 09:54 — REGNUM  21 декабря в Петергофе открывается Дом игральных карт. Знаменитый музей-заповедник предлагает посетителям в одном из Кавалерских домов, построенных в конце XVIII века, новый выставочный проект единственного в России музея, целиком посвященного истории карт как одного из самых любимых развлечений в истории человечества, и как своего рода искусство. Создатели экспозиции соединили в одном пространстве презентацию уникальных экспонатов с элементами мультимедийного шоу. Всего же в залах, оформленные в стилистике разных эпох, представлено более 10 тысяч предметов, «рассказывающих» яркую историю игральных карт в России, а также в странах Западной Европы, в Азии и Америке.

Многочисленные инсталляции и видеопроекции позволят посетителям встретиться с «августейшими картёжниками», «присутствовать» при разговоре творцов оперы «Пиковая дама» — А.С. Пушкина и П.И. Чайковского, побывать у гадалки, и даже перенестись в самые известные игорные дома мира.

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Культурная хроника
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