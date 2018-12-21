Хабенский прокомментировал непопадание «Собибора» в шорт-лист «Оскара»

Москва, , 09:35 — REGNUM Российский актер, режиссёр и продюсер Константин Хабенский заявил, что он нисколько не переживает по поводу того, что его фильм «Собибор» не попал в шорт-лист «Оскара». Об этом 20 декабря сообщил сайт телеканала RT.

«Не пришёлся, ничего страшного», — сказал Хабенский, добавив, что изначально перед ним была задача снять фильм так, чтобы его содержание не отталкивало зрителя. По мнению кинематографиста, ему удалось это сделать на (98%).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Константин Хабенский обсудил в Ватикане с папой Римским Франциском эту картину. Во время разговора понтифик отметил, что тема, поднятая в фильме «Собибор», является особенно современной и важной.

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