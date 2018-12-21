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В Москве открывается выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера»

Культура

Выставка станет одним из самых заметных художественных событий зимы

В Москве открывается выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера»
Фрида Кало. Автопортрет с обезьянками

Москва, 21 декабря 2018, 09:00 — REGNUM  21 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» открывается для посетителей выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний». Эту масштабную экспозицию подготовили Культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже (Санкт-Петербург). Накануне вечером, 20 декабря, на вернисаже министр культуры Владимир Мединский отметил, что выставка, посвященная Фриде Кало и Диего Ривере, проводится в таком формате впервые в мире.

В основе грандиозной ретроспективы более 90 полотен Фриды Кало и Диего Риверы, а также рисунки и литографии, охватывающие всю творческую жизнь живописцев. Лучшие произведения искусства из своих фондов предоставляют Музей Долорес Ольмедо (Мехико), частные собрания Европы и Латинской Америки, галереи внука Диего Риверы Хуана Коронеля Риверы и «Арвил», а также ГМИИ им. А.С. Пушкина. В его коллекции несколько картин мастеров, ранее практические не демонстрировавшиеся. В том числе картина Диего Риверы «Славная победа», которую живописец в 1955 году передал в дар Союзу художников.

Кроме знаменитых и малоизвестных широкой публики картин мексиканских живописцев на выставке будет представлена и необыкновенная история этой супружеской пары.

В рамках проекта организована большая просветительская и культурная программа: лекции, кинопоказы, театральные постановки, перформансы.

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Культурная хроника
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