Бен Аффлек снимется в фильме по бестселлеру «Я все ещё жива»

Лос-Анджелес, США, , 08:31 — REGNUM Бен Аффлек книмется в новом фильме Universal «Я всё ещё жива», в основу которого ляжет одноименный роман писательницы Кейт Элис Маршалл. Об этом 21 декабря сообщил портал GeekTyrant.

Издание пишет, что книга была похожа по духу на такие бестселлеры, как «127 часов», «Дикая» и «Выживший». В центре повествования находится 16-летняя девушка, которую отправили жить к проблемному отцу в канадскую пустыню. Люди из прошлого отца приходят и убивают его, в результате она вынуждена выживать в непростых условиях. Когда они возвращаются, у неё появляется шанс отомстить. Над созданием сценарной адаптации работала Лори Эванс Тейлор, Бен Аффлек исполнит роль отца девушки.

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Напомним, последним фильмом, в котором снялся Бен Аффлек, стал «Лига справедливости». Ранее СМИ сообщили, что у актера вновь появились проблемы с алкоголем, и он вынужден был вновь пройти курс реабилитации. Сейчас он привязан к восьми различным кинопроектам.

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