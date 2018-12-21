В Петербурге открывается фестиваль ледовых скульптур

Санкт-Петербург, , 00:51 — REGNUM Ежегодная выставка ледовой скульптуры ICE FANTASY откроется в Санкт-Петербурге на территории Петропавловской крепости 21 декабря, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что темой выставки этого года станет «Путешествие вокруг света». Посетители выставки смогут увидеть скульптуры, которые ассоциируются с какой-либо страной или городом. Среди экспонатов будут скульптуры венецианских гондольеров, египетских фараонов, а также статуя свободы из Нью-Йорка.

Для юных посетителей выставки организаторы придумали еще одно развлечение: в честь года свиньи им предложат поискать спрятанных на территории фестиваля поросят, за которых они могут получить призы. Фестиваль продлится до 10 февраля 2019 года.

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