Не ждали? В середине марта Третьяковка покажет малоизвестные картины Репина

Москва, , 00:45 — REGNUM Малоизвестные картины знаменитого русского художника Ильи Репина покажут на выставке в Третьяковской галерее, сообщили в пресс-службе музея.

Выставка откроется 14 марта и продлится до 18 августа. Посетители смогут увидеть лучшие работы Репина, созданные с начала 1870-х по конец 1920-х гг.: как широко, так и малоизвестные полотна.

Картины будут размещаться на трех этажах в самых крупных выставочных залах. Всего будет выставлено более 180 живописных полотен и более 130 графических работ.

«Помимо хрестоматийно известных, знакомых всем из школьной программы картин («Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»), для выставки отобраны малоизвестные произведения, которые станут настоящим открытием для московской публики», — сообщили в пресс-службе.

В музее отметили, что планируется экспозиция крупноформатного полотна «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…» из собрания Государственного Русского музея. В состав этой выставки включены полотна Репина из 26 как российских, так и зарубежных музеев.

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