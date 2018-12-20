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В Волынской области депутаты поддержали русофобский закон

Культура

На Украине продолжается дискриминация граждан по национальному признаку

В Волынской области депутаты поддержали русофобский закон
Филипп Малявин. Народная песня. 1925

Киев, 20 декабря 2018, 21:14 — REGNUM  Депутаты Волынской области ввели мораторий на публичное исполнение песен на русском языке, сообщает 20 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, областной совет поддержал введение моратория на «публичное использование русскоязычного культурного продукта». Таким образом, мораторий на исполнение русских песен теперь введен в четырех областях Украины: Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской.

Напомним, в 2014 году на Украине в результате государственного переворота к власти пришли украинские националисты. Политикой нового режима стала русофобия и так называемая «евроинтеграция».

Новый режим начал планомерно избавляться от всего, что связано с русской культурой: рушить памятники, запрещать русский язык и русские книги и так далее.

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