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Продюсер «Левиафана» и «Нелюбви» снимет сериал про порноактрису

Культура

Шоу получит название Everybody’s Woman

Продюсер «Левиафана» и «Нелюбви» снимет сериал про порноактрису
Александр Вепрёв
Александр Роднянский

Москва, 20 декабря 2018, 20:21 — REGNUM  Продюсер Александр Роднянский, известный зрителям по своей работе над фильмом режиссёра Андрея Звягинцева «Левиафан», намерен снять сериал про порноактрису. Об этом 20 декабря сообщили «Ведомости».

В качестве режиссёра будущего шоу выступит режиссёр Корнель Мундруцо (Венгрия). Он же напишет сценарий вместе с Ката Вебер. В основу сериала лягут интервью, которое журналисты брали у порноактрис в Будапеште, Нью-Йорке и на Ибице. Шоу получит название Everybody’s Woman, отмечается, что снимать его будут на английском языке.

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Напомним, Александр Роднянский также выступил в качестве продюсера при создании таких кинопроектов, как «Нелюбовь», «Дуэлянт» и «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать». В 2016 году он стал членом Академии кинематографических искусств и наук США.

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