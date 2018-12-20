Актер Ричард Мэдден дал свой прогноз по поводу финала «Игры престолов»

Лондон, , 19:58 — REGNUM Ричард Мэдден, сыгравший в сериале «Игра престолов» роль Робба Старка, заявил, что он считает: никто из главных героев шоу не переживет его финал. Об этом 20 декабря сообщил портал The Sun.

«Я думаю, всё идет к тому, что вокруг будут летать три дракона, а все остальные будут мертвы. Это возможно!» — сказал Мэдден в интервью журналистам.

Актер также отметил: после того, как его персонаж умер, он с радостью перешел в лагерь поклонников «Игры престолов», и сегодня ему уже трудно ассоциировать себя с Роббом Старком. Он добавил, что по-настоящему рад возможности наслаждаться шоу в качестве зрителя, поскольку ранее ему этого очень не хватало.

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Напомним, Ричард Мэдден покинул проект сериала «Игра престолов» в третьем сезоне, после того, как его персонаж был убит во время «красной свадьбы». В августе 2018 года телеканал BBC One начал показывать сериал «Телохранитель», в котором Мэдден исполнил роль сержанта Дэвида Бадда.