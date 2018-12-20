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Актер Ричард Мэдден дал свой прогноз по поводу финала «Игры престолов»

Культура

Исполнитель роли Робба Старка признался, что он был рад стать просто зрителем после выхода из проекта

Актер Ричард Мэдден дал свой прогноз по поводу финала «Игры престолов»
Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания
Ричард Мэдден в роли Робба Старка

Лондон, 20 декабря 2018, 19:58 — REGNUM  Ричард Мэдден, сыгравший в сериале «Игра престолов» роль Робба Старка, заявил, что он считает: никто из главных героев шоу не переживет его финал. Об этом 20 декабря сообщил портал The Sun.

«Я думаю, всё идет к тому, что вокруг будут летать три дракона, а все остальные будут мертвы. Это возможно!» — сказал Мэдден в интервью журналистам.

Актер также отметил: после того, как его персонаж умер, он с радостью перешел в лагерь поклонников «Игры престолов», и сегодня ему уже трудно ассоциировать себя с Роббом Старком. Он добавил, что по-настоящему рад возможности наслаждаться шоу в качестве зрителя, поскольку ранее ему этого очень не хватало.

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Напомним, Ричард Мэдден покинул проект сериала «Игра престолов» в третьем сезоне, после того, как его персонаж был убит во время «красной свадьбы». В августе 2018 года телеканал BBC One начал показывать сериал «Телохранитель», в котором Мэдден исполнил роль сержанта Дэвида Бадда.

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