Disney обвинили в «колониализме и грабеже» из-за фразы Hakuna matata

Бербанк, США, , 15:03 — REGNUM Более 50 тыс. человек подписали в сети петицию, авторы которой обвинили кинокомпанию Disney в «колониализме и грабеже». Причиной её появления стало то, что компания зарегистрировала торговую марку Hakuna matata («акуна матата»). Об этом 19 декабря сообщила газета The Guardian.

Создатель петиции Шелтон Мпала призвал компанию отказаться от использования этой фразы в качестве торговой марки. Он напомнил, что выражение «акуна матата» с языка суахили, на котором говорит население Восточной Африки, переводится как «без проблем». По мнению Мпала, Disney нельзя было выдавать разрешение на использовании в качестве товарного знака выражения, которое не является изобретением компании.

Читайте также: Одержимая воспитательница, смертельный круиз и полицейский-грабитель

Напомним, фраза «акуна матата» стала популярной после того, как кенийская группа Them Mushrooms в 1982 году выпустила платиновый сингл Jambo Bwana. Впоследствии это выражение было использовано Disney в мультфильме «Король Лев» и стало одной из самых ценных франшиз компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты недовольны Уиллом Смитом в образе Джинна в новом «Аладдине»