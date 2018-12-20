Лидер группы Rammstein стал японской школьницей в новом клипе

Берлин, , 14:40 — REGNUM Тилль Линдеманн, являющийся лидером известной немецкой группы Rammstein, и рэпер Haftbefehl выпустили клип на песню Mathematik. Ролик был опубликован на официальном канале музыканта.

В новом видео Линдеманн предстал перед зрителем в образе японской школьницы, которой он сам же предлагает заняться проституцией. Школьница не любит школу и математику, но очень любит деньги и думает, что для их подсчета ей будет достаточно знать арифметику, а алгебра «вообще не важна». С момента публикации ролик набрал уже более 900 тыс. просмотров.

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Напомним, последний раз Тилль Линдеманн выпустил клипы на свои композиции в мае 2015 года. В июне 2015 года вышел его сольный альбом Skills in Pills. Последний студийный альбом группа Rammstein выпустила в 2009 году, он получил название Liebe ist für alle da.

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