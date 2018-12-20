Константин Хабенский и папа Римский Франциск встретились в Ватикане

Ватикан, 20 декабря 2018, 14:01 — REGNUM Константин Хабенский 19 декабря встретился в Ватикане с папой Римским Франциском. Во время разговора была поднята тема фильма «Собибор», который снял российский актер и режиссёр.
По мнению папы, тема, которую Хабенский поднял в фильме, является особенно своевременной и важной. РИА Новости также сообщили, что глава Ватикана получил от российского кинематографиста диск с фильмом.
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Напомним, фильм «Собибор» является дебютной режиссёрской работой Константина Хабенского. В основу картины легли реальные события, произошедшие в нацистском лагере смерти «Собибор» в октябре 1943 года. Тогда советский офицер Алексадр Печерский устроил в нем восстание заключенных.
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