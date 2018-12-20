В Узбекистане создана структура по охране объектов культурного наследия

Ташкент, , 12:24 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился образовать Департамент культурного наследия при Министерстве культуры республики, соответствующее постановление опубликовано в СМИ 20 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Основными задачами департамента являются осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства по охране и использованию объектов материального культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, музейных экспонатов и коллекций, а также культурных ценностей.

Новая структура будет вести государственный кадастр таких объектов, их выявление, документирование и постановку на государственный учет, осуществлять историко-культурной экспертизу, непрерывный научно-технический контроль за работами по сохранению ценности и уникальности объектов материального культурного наследия без причинения им ущерба и многое другое.

Документом установлено, что Департамент является юридическим лицом и создается в форме государственного учреждения, его начальник по должности является заместителем министра культуры Узбекистана, назначается и освобождается от должности президентом страны.

Главный архитектор и главный инспектор являются заместителями начальника Департамента, назначаются и освобождаются от должности правительством республики по представлению министра культуры Узбекистана.

Решения департамента являются обязательными для всех органов государственного и хозяйственного управления, исполнительной власти на местах, других организаций и их должностных лиц, а также граждан.

«Создать научно-экспертный совет при Департаменте, состоящий из 11 ученых и высококвалифицированных специалистов, имеющих научный, практический опыт в области истории, архитектуры и материального культурного наследия», говорится в документе.

Проведение землеройных, землеустроительных, строительных, мелиоративных и других хозяйственных работ, работ по сохранению, а также проекты научных и научно-технических исследований на недвижимых объектах материального культурного наследия и в их охранных зонах подлежат согласованию с научно-экспертным советом, его заключение является обязательным для Департамента.

Постановлением создается внебюджетный Фонд культурного наследия департамента без образования юридического лица, он формируется за счет 90 процентов средств, поступающих от сдачи в аренду недвижимых объектов материального культурного наследия, принадлежащих Департаменту, его региональным управлениям и государственным музеям-заповедникам.

Фонд также будет пополняться за счет сборов, уплачиваемых за выдачу разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного материального наследия и реализацию культурных ценностей, штрафов, выплачиваемых за нарушение правил охраны и пользования объектами, разрушение, повреждение либо причинение им ущерба.

Персональная ответственность за исполнение документа возложена на:

заместителя советника президента Узбекистана Фархода Махмудова — за обеспечение укомплектования Департамента на основе тщательного отбора высококвалифицированными, инициативными кадрами, имеющими необходимые знания и практический опыт в вопросах культурного наследия;

министра культуры республики Бахтиера Сайфуллаева — за координацию деятельности министерств, ведомств и других организаций по реализации «Дорожной карты» и обеспечение системного мониторинга за ее своевременным, качественным и полным исполнением, решение вопросов по эффективной организации деятельности Департамента, организационно-технических, финансовых, правовых и других вопросов;

руководителей министерств и ведомств, председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента — за правильную организацию исполнения, а также своевременную и полноценную реализацию мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой».

Также контроль возложен на премьер-министра страны, руководителя администрации президента республики, других официальных лиц.