На реализацию нацпроекта «Культура» направят 104 млрд рублей

Москва, , 11:55 — REGNUM В России на реализацию национального проекта «Культура» направят 104 млрд рублей. Об этом заявила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

По ее словам, основная цель проекта «Культура» — обеспечить доступ к лучшим образцам отечественной культуры и искусства жителям малых городов, деревень и сел России, особенно самых отдаленных от культурных центров.

В рамках нацпроекта муниципалитеты получат не менее 660 модельных библиотек, 1200 современных кинозалов, 500 отремонтированных домов культуры.

Будет создано 600 автоклубов. 1700 школ искусств и 100 музыкальных училищ получат новые музыкальные инструменты и специальное оборудование. Реконструкции подвергнутся 40 детских театров.

Ярилова отметила, что главным результатом реализации нацпроекта должно стать увеличение числа посещений учреждений культуры к 2024 году на 15% и числа обращений к культурным цифровым ресурсам в пять раз.

Напомним, национальный проект «Культура» состоит из трех федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что национальные проекты «Здоровье» и «Наука» — это тот случай, когда пересекаются параллельные линии. Он отметил, что между этими областями нет глухой стены. Российская наука нацелена на развитие здравоохранения, генных технологий, а в программе по здравоохранению есть научный компонент.

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