В Китае покажут аниме-сериал о жизни Карла Маркса

Пекин, , 12:19 — REGNUM Китайский стриминговый сервис Bilibili выпустит мультфильм о жизни Карла Маркса в стиле аниме. Мультсериал под названием The Leader будет приурочен к 200-летию со дня рождения немецкого философа и революционера, сообщает South China Morning Post.

Создатели сериала сообщают, что зрителей ожидает яркая история о жизни и работе Маркса. В мультфильме планируются две сюжетных линии: отношения философа с его женой Женни фон Вестфален и дружба с Фридрихом Энгельсом.

Сериал создаётся при поддержке Института марксизма при ЦК КПК, властей Внутренней Монголии и анимационной компании Dongmantang. Сериал будет выполнен в узнаваемой стилистике, характерной для японской анимации. Дата выхода и предварительное количество эпизодов пока не оглашаются.

Напомним, что The Leader стал не единственным поп-культурным произведением по мотивам жизни известного философа. История и труды Маркса стали основой для ряда комиксов. Самые известные из них: «Капитал» Маркса в комиксах» и «Маркс. Графическая биография». Первый выполнен в карикатурном стиле и в лёгкой юмористической манере объясняет основные постулаты «Капитала» Карла Маркса. Второй рассказывает биографию философа и знакомит читателя с самыми важными моментами в жизни Маркса: от его рождения в 1818 году до смерти в 1883.

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