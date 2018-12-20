В Петербурге открывается выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

Санкт-Петербург,
20 декабря 2018, 11:16 — REGNUM 20 декабря в Русском музее в Санкт-Петербурге открывается выставка «Платки и шали в России
Среди экспонатов — знаменитые «колокольцовские» шали крепостных мануфактур России начала XIX века, оренбургские пуховые платки-паутинки, вологодские кружевные косынки, нижегородские и каргопольские золотошвейные платки.
Посетители также могут познакомиться с этапами развития отечественной текстильной промышленности и художественными традициями оформления платков и шалей с XVIII до начала ХХI века.