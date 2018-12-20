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В Петербурге открывается выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

Культура

В экспозиции более 600 уникальных вещей

В Петербурге открывается выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»
Золотошвеи Торжок
Платок с золотой вышивкой

Санкт-Петербург, 20 декабря 2018, 11:16 — REGNUM  20 декабря в Русском музее в Санкт-Петербурге открывается выставка «Платки и шали в России XVIII—XXI веков». В экспозиции более 600 предметов, которые специалисты относят к произведениям текстильного искусства. Это вещи из шелка и парчи, шерсти и ситца, а также вышитые, кружевные и вязаные изделия. Также на выставке представлены живопись, графика, декоративно-прикладное и древнерусское искусство, более 30 комплексов костюмов.

Среди экспонатов — знаменитые «колокольцовские» шали крепостных мануфактур России начала XIX века, оренбургские пуховые платки-паутинки, вологодские кружевные косынки, нижегородские и каргопольские золотошвейные платки.

Посетители также могут познакомиться с этапами развития отечественной текстильной промышленности и художественными традициями оформления платков и шалей с XVIII до начала ХХI века.

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Культурная хроника
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