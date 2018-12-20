Москва, , 10:58 — REGNUM 20 декабря в галерее «Загорье» в Москве открывается фотовыставка «Российское застолье». На 80 снимках как известных мастеров — Александра Родченко, Александра Гринберга, Виктора Ахломова, Сергея Бурасовского, так и неизвестных авторов запечатлены знаковые сцены повседневной жизни населения страны — по большей части это знаменитое русское застолье. Чтобы не происходило в государстве — войны, репрессии, оттепели и перестройки — а фотографии охватывают большой период: с конца девятнадцатого века до начала двадцать первого, традиция обсуждения насущных вопросов с возлиянием и поеданием остается неизменной. Хотя вдумчивый зритель, по утверждению устроителей, может увидеть и дружеских посиделках, и в официальных приемах явные признаки времени.