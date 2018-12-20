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В Москве открывается выставка футуристических архитектурных проектов в СССР

Культура

На экспозиции будут представлены проекты группы НЭР – «Новые элементы расселения»

Москва, 20 декабря 2018, 10:36 — REGNUM  20 декабря в Государственном музее архитектуры им. А.В.Щусева в Москве открывается выставка «НЭР: По следам города будущего. 1959−1977». В экспозиции представлены футуристические проекты советской экспериментальной группой НЭР — «Новый элемент расселения», которая и разрабатывала знаменитые города будущего. Посетитель сможет увидеть уникальные планы, зарисовки, макеты, созданные творческой группой, и даже их презентацию на Экспо-70 в Осаке. Все современные направления урбанизации и тогда, в советской действительности, плотно разрабатывались молодыми архитекторами — гуманизация городской среды, создания пространства творческого общения, разделение промышленных и жилищных зон и многое другое.

В рамках выставки пройдут презентация иллюстрированного издания «НЭР. Город будущего», международный научный симпозиум, цикл лекций «Архитектурные утопии. ХХ век».

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Культурная хроника
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