Культуру в новгородскую глубинку повезут «клубы на колёсах»

Великий Новгород, , 10:09 — REGNUM В Новгородской области к 2024 году планируется приобрести 19 передвижных многофункциональных культурных центров, которые будут ездить в отдалённые населённые пункты региона с концертами, программами для детей, а также предоставлять услуги библиотеки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, это предусмотрено региональным проектом «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», паспорт которого утвердил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Клубы на колёсах» будут оснащены компьютерной техникой с доступом в интернет. Это даст возможность проводить онлайн-трансляции и проводить консультации с участием специалистов социальной защиты, здравоохранения и других отраслей.

Проектом планируется охватить более 80% сельского населения Новгородской области — более 150 тыс. человек.

Кроме того, в рамках проекта 26 детских школ искусств и училищ будут обеспечены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. До 2024 года планируется отремонтировать шесть культурно-досуговых учреждений: по одному в Демянском, Крестецком, Новгородском районах и три — в Старой Руссе. Общий бюджет проекта превышает 186 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области уже появились передвижные медицинские комплексы — «автопоезд здоровья». В 2019 году планируется приобрести ещё 32 таких «поликлиники на колёсах», а к концу 2024 года увеличить их количество до 55.