В Ульяновской области внедрён профстандарт педагога допобразования

Ульяновск, , 10:04 — REGNUM В Ульяновской области для педагогов дополнительного образования внедрён профессиональный стандарт. Результаты и перспективы дальнейшего применения данного документа обсудили на всероссийской научно-практической конференции в Москве 18−19 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Участниками конференции стали 157 экспертов из 53 регионов России.Среди них — представители федеральных и региональных органов государственной власти, специалисты учебных заведений, реализующих программы дополнительного образования и осуществляющих деятельность в сфере организации отдыха детей и их оздоровления.

Организатором проектапо разработке и внедрению профессионального стандарта педагога допобразования выступило Министерство просвещения России, непосредственным исполнителем — автономная некоммерческая организация «Агентство социальных технологий и коммуникаций».Напомним, профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» утвержден приказом Минтруда России 5 мая 2018 года.

«Подготовка профессиональных кадров системы дополнительного образования сегодня — ключевая задача не только сферы просвещения, но и всех, кто заинтересован в процветании нашей страны. Профессиональный стандарт — не только инструмент грамотного сопровождения кадровых вопросов, но и костяк ключевых компетенций специалистов дополнительного образования», — сказал директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Игорь Михеев.

По результатам конференции была сформирована итоговая резолюция, в которую вошли предложения участников о проведении мероприятий по тематике дополнительного образования на постоянной основе, о разработке пакета методических материалов по дальнейшему внедрению профессионального стандарта, а также о системе обучения и стажировок ответственных специалистов и педагогов.

Ульяновская область также с этого года начала внедрять профессиональный стандарт. Как пояснила министр образования и науки региона Наталья Семёнова, данный документ помогает грамотно вести кадровую политику в системе дополнительного образования. Стандарт используется при проведении аттестации преподавателя, определении размера заработной платы, подготовке должностных инструкций и заключении трудовых соглашений.

В 2019 году в Ульяновской области на создание целевой модели развития региональной системы дополнительного образования направят более 13 млн рублей. Она будет реализована в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», который стал победителем конкурсного отбора нацпроекта «Образование». Об этом рассказал на гражданском форуме губернатор Сергей Морозов.

На создание данного центра будут предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 10 млн рублей, а также областное софинансирование в размере 3,1 млн рублей.

«В Ульяновской области много талантливых детей, которые проявляют себя успешно на различных всероссийских конкурсах и олимпиадах. Данный проект позволит обеспечить комплексное взаимодействие всех элементов системы дополнительного образования в регионе, будет работать площадка по обмену лучшими практиками в этом направлении», — отметила Наталья Семёнова.