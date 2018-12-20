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В Кисловодске установили памятник Александру Солженицыну

Культура

Скульптура работы известного мастера Зураба Церетели

Кисловодск, Ставропольский край, 20 декабря 2018, 09:41 — REGNUM  В Кисловодске в ознаменование 100-летия со дня рождения выдающегося русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына был торжественно открыт памятник прозаику. В церемонии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына. В Кисловодске Солженицын родился, здесь его крестили в церкви Святого Пантелеймона.

Выступая на церемонии, Валентина Матвиенко отметила, что «Александр Исаевич Солженицын всей своей жизнью заслужил право называться моральным и нравственным авторитетом».

Монумент создал известный российский скульптор Зураб Церетели. Скульптура изображает писателя в полный рост, в длинной рубахе. У постамента помещены свитки с цитатами из произведений Солженицына, в подборе которых приняла участие вдова писателя Наталья Солженицына.

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