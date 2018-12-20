Одержимая воспитательница, смертельный круиз и полицейский-грабитель

Москва, , 09:26 — REGNUM «Воспитательница» (18+)

Лиза, женщина не первой молодости, работает скромной воспитательницей в детском садике. И мечтает о литературной славе, несмотря на то, что стихи у нее получаются, мягко говоря, так себе. Однажды она обнаруживает, что один из ее воспитанников, пятилетний Джимми, обладает ярким поэтическим даром. С этого момента все мысли Лизы и вся ее жизнь посвящены только юному гению. Она намерена во что бы то ни стало вырастить этот редкий цветок, даже если весь мир будет против. Постепенно забота о Джимми превращается у нее в самую настоящую одержимость…

Фильм американского режиссера Сары Коланджело на кинофестивале «Санданс» получил приз за лучшую режиссуру. Он является ремейком одноименной израильской ленты, вышедшей на экраны в 2014 году.

«Человек, место, время и снова человек» (18+)

Куда денешься с корабля в открытом море? Особенно если ты принес с собой на этот корабль все свои грехи и страхи.

На старом военном корабле собралась очень пестрая компания — известный политик со своим сыном и эскорт-девицами, компания студентов, молодая супружеская пара, банда преступников, немой старичок с причудами… В таком странном сборище рано или поздно не могут не начаться конфликты, и они начинаются. Через некоторое время жизнь на корабле превращается в сущий ад, заурядное насилие переходит в резню, а резня — в людоедство. Постепенно зритель начинает понимать, что корабль — это наша планета, а фильм корейского режиссера Ким Ки Дука — жесткая притча о так называемом цивилизованном человечестве и о том, какие демоны беснуются в нем под тонкой коркой благопристойности.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)

«Старики-разбойники» не стареют. Неизвестно, смотрел ли Гриша Измайлов, «полицейский с Рублевки», классическую комедию Эльдара Рязанова, но когда его родное отделение полиции пытаются «оптимизировать» или, проще говоря, закрыть, он решается ровно на то же, что и герои Никулина и Евстигнеева, — самому организовать громкое преступление, которое его коллеги должны триумфально раскрыть и доказать свою нужность. Решено — сделано. Но не все происходит так, как запланировано, особенно под Новый год…

Новогоднюю комедию из жизни полицейских и воров поставил режиссер Илья Куликов

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