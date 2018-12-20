В Москве после реставрации открылся театр «Современник»

Москва, , 08:36 — REGNUM В Москве на Чистых прудах после реставрации открылась основная сцена театр «Современник». Открытие театра было приурочено к 80-летнему юбилею художественного руководителя Московского театра «Современник» Галины Волчек, сообщается на портале мэра Москвы.

Поздравить Галину Волчек с днем рождения и с открытием театры лично пришли президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Волчек поблагодарила Собянина за оказанную театру поддержку во время ремонта. «Современник» смог ставить спектакли в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе».

Реконструкция позволила создать в здании театра комфортное театральное пространство: фойе, гардероб, буфет, кулуары и гримерки. «Современник» примет первых зрителей 20 декабря.

Напомним, в Москве программа по строительству, реконструкции и ремонту театров реализуется с 2013 года. За это время отремонтированы или въехали в новые здания 40 театров. В ближайшие годы планируется реставрировать более 20 театров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в истории легендарного московского театра «Современник» открылась новая страница — труппа возвратилась в родное здание на Чистых прудах. В ознаменование долгожданного события коллектив представит специальную постановку «Возвращение домой».

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