Четверг, 20 Декабря 2018 года
09:06:38 МСК

Гражданин Зимбабве хочет лишить Disney права на фразу «акуна матата»

Культура

Африканцы подписали петицию против использования фразы «акуна матата» компанией Disney

Хараре, 20 декабря 2018, 07:17 — REGNUM  Компания Disney, которая в том числе известна по мультфильму «Король Лев», сейчас находится в трудном положении из-за того, что граждане разных африканских стран пытаются запретить ей использовать фразу «акуна матата». Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Гражданин Зимбабве, Шелтон Мпала, начал дискуссию, создав петицию, в которой он выступает против использования фразы «акуна матата» в новой части мультфильма «Король Лев», которая должна выйти в 2019 году.

Мпала обвинил Disney в использовании фразы «акуна матата» в коммерческих целях. По мнению гражданина Зимбабве, это — эксплуатация времен господства колониализма.

Петиция распространилась в сети, и уже более 36 тыс. африканцев ее подписали.

Пока представители Disney никак не прокомментировали ситуацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евросоюз и страны Африки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить