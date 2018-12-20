Гражданин Зимбабве хочет лишить Disney права на фразу «акуна матата»

Хараре, , 07:17 — REGNUM Компания Disney, которая в том числе известна по мультфильму «Король Лев», сейчас находится в трудном положении из-за того, что граждане разных африканских стран пытаются запретить ей использовать фразу «акуна матата». Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Гражданин Зимбабве, Шелтон Мпала, начал дискуссию, создав петицию, в которой он выступает против использования фразы «акуна матата» в новой части мультфильма «Король Лев», которая должна выйти в 2019 году.

Мпала обвинил Disney в использовании фразы «акуна матата» в коммерческих целях. По мнению гражданина Зимбабве, это — эксплуатация времен господства колониализма.

Петиция распространилась в сети, и уже более 36 тыс. африканцев ее подписали.

Пока представители Disney никак не прокомментировали ситуацию.