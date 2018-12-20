На севере Китая занялись защитой древних текстов трех малочисленных народов

Хух-Хото, Китай, , 07:09 — REGNUM В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая ведется работа по сбору и сохранению древних текстов трех небольших этнических групп, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

В Комитете по связям с общественностью города Хулун-Буир сообщили, что идет работа по переводу и компиляции исторических текстов и документов эвенков, дауров и орочонов для их лучшей защиты.

По информации комитета, было собрано в общей сложности 1794 страницы текстов, датированных в период между 1636 по 1949 годы. Документы, включая государственные тексты, народные легенды, религиозные тексты, описывающие различные верования и практики, написаны на маньчжурском языке.

У всех трех этнических групп отсутствует собственная письменность на их языках, поэтому все письменные документы могут быть либо на монгольском, либо на маньчжурском языках.

Отметим, что орочоны проживают на территории Китая, их численность не превышает 8,65 тыс. человек, численность дауров в Китае составляет порядка 13,5 тыс. человек, а эвенков, которые также проживают на территории России — в общей сложности 77 тыс. человек, из них около 40 тыс. — в Китае.